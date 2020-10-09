Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı
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Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı

09.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:25
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı

İtalya'da anne kedinin merdivenin kenarına zıplayamayan yavrusu için sarf ettiği çaba sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri izleyenler, anne kedinin merhametiyle mest oldu.

İtalya'nın Naples şehrinde çekilen bir videoda; merdivenin kenarına zıplayıp çatıya çıkmak istedikleri sırada basamakta kendilerine katılmak için bir kez zıplama teşebbüsünde bulunmasına rağmen başaramayan yavru kedinin anne kedi tarafından taşınması yer aldı.

YARASI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİLER

Yavru kedinin geride bırakılmasına gönlü el vermeyen anne kedinin o anları, Lucio isimli bir italyan vatandaş tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Yetişkin kedilerden bir tanesi çenesinin arasına aldığı yavru kedi ile beraber zıplamaya çalıştı ama kedi ağzından düşünce başarısız oldu. İkinci denemesinde ise kediyi çatı kenarına çıkarmayı başardı. Küçük kedi çatıya çıkarıldıktan sonra diğer kediler de etrafında toplanıp yara alıp almadığını kontrol ettiler.

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