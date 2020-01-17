: Anketle vatandaşlara soruldu: Türkiye'nin dostu denildiğinde aklınıza ilk hangi ülke geliyor?

17.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:26

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından 13-16 Ocak 2020 tarihleri arasında 25 ilde 2 bin 275 kişi ile yapılan araştırmada "Türkiye'nin dostu denildiği zaman akla ilk gelen ülke hangisi?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların çoğu Azerbaycan yanıtını verirken ikinci sırada Körfez ülkesi Katar yer aldı. 'Yavru Vatan' olarak adlandırılan KKTC'yi dost olarak görenlerin oranı ise dikkat çekti.

İLK SIRADA AZERBAYCAN VAR

Katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların %32,11'lik kesiminin Türkiye'nin dostu denildiği zaman akıllarına ilk olarak Azerbaycan geliyor.

İKİNCİ SIRADA KATAR VAR

Devamında ise verilen cevaplara göre diğer ülkelerden pozitif ve anlamlı şekilde ayrışan en önemli üç dost %14,61 ile Katar, %13,58 ile Rusya Federasyonu ve %7,60 ile Pakistan olarak görülüyor.

KKTC'Yİ DOST GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 7

Dost denilince akla ilk gelen ülke olarak KKTC'yi görenlerin oranı ise %7,19 seviyesinde dağılım gösteriyor.

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