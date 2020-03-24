Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Ankara'da hayırsever bir iş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği eldiven, galoş, maske gibi tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı.

Ankara'da Güzel İş Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Güzel ismindeki hayırsever bir iş adamı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için alkış alacak bir bağış yaptı. İş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği ancak taleplerden dolayı piyasada bulunması zorlaşan eldiven, galoş, maske gibi virüsle mücadelede kullanılan tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni şehirdeki çeşitli hastanelere bağışladı.

BAĞIŞ İÇİN TALEPTE BULUNMADILAR

İl Sağlık Müdürlüğü'nün bağış noktasında kesinlikle bir taleplerinin olmadığını belirten Güzel, "Bize sadece ürünüz var mı, ücretli olarak alalım dediler. Biz de hastanelerimize bu ürünlerimizin hepsini ücretsiz olarak vereceğiz diye ısrar ettik. Onlar kesinlikle bir yardım talebinde bulunmadılar. Hatta fatura kesin ücretini ödeyeceğiz dediler, biz kendimiz ısrarla verelim istedik." dedi.

''KALAN ÜRÜNLERİN HEPSİNİ DEVLETİMİZE VERMEK İSTEDİK''

İş adamı Güzel, 1993 yılından beri plastik ambalaj, maske, galoş işinde olduklarını belirterek, "Bundan iki gün önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldiler. Eldiven ihtiyacı olduğunu ve eldivenlerle alakalı ürün olup olmadığını sordular. Ben arkadaşlara ne ihtiyaçları olduğunu sordum; onlar da bone, galoş, eldiven gibi bu tarz ürünlere ihtiyaç var dediler. Biz de ne kadar istiyorsanız verelim dedik. Bir kısım marketlere borçlarımız vardı onları ayırdık. Diğer ürünlerin hepsini devletimize verelim dedik.'' ifadelerini kullandı.

''DÜKKANIMIZ, İHTİYAÇ HALİNDE KENDİLERİNE AÇIK''

Ürünlerin fatura karşılığında alınmasının talep edildiğini söyleyen Güzel, ''Biz de fatura kesmek istemiyoruz, devletimizin de ihtiyacı var, birlik berberliğe gerek olduğu için devletimize bağış yapalım dedik. Onlar uygun değil ama bir görüşelim dediler. Görüşme sonucunda biz elimizde olan ürünlerimizin birçoğunu onlara gönderdik. Yaklaşık 600 bin adet eldiven gönderdik. Kendilerine de izahatta bulunduk, bunlar yeterli değil ise bonemiz, galoşumuz yani hastanemize lazım olan ürünlerimizden ne varsa verebiliriz dedik. Koronavirüsten dolayı iş yerimizi kapatacağımızı söyledik. Numaralarımızı kendilerine verdik. Ne kadar ne istekleri varsa gece gündüz dükkanımızı kendileri için açacağımızı söyledik." dedi.

Kaynak: İHA