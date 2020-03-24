Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı - Haberler
İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı

Ankara'da hayırsever bir iş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği eldiven, galoş, maske gibi tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı.

24.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:28
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı

Ankara'da Güzel İş Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Güzel ismindeki hayırsever bir iş adamı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için alkış alacak bir bağış yaptı. İş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği ancak taleplerden dolayı piyasada bulunması zorlaşan eldiven, galoş, maske gibi virüsle mücadelede kullanılan tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni şehirdeki çeşitli hastanelere bağışladı.

BAĞIŞ İÇİN TALEPTE BULUNMADILAR

İl Sağlık Müdürlüğü'nün bağış noktasında kesinlikle bir taleplerinin olmadığını belirten Güzel, "Bize sadece ürünüz var mı, ücretli olarak alalım dediler. Biz de hastanelerimize bu ürünlerimizin hepsini ücretsiz olarak vereceğiz diye ısrar ettik. Onlar kesinlikle bir yardım talebinde bulunmadılar. Hatta fatura kesin ücretini ödeyeceğiz dediler, biz kendimiz ısrarla verelim istedik." dedi.

''KALAN ÜRÜNLERİN HEPSİNİ DEVLETİMİZE VERMEK İSTEDİK''

İş adamı Güzel, 1993 yılından beri plastik ambalaj, maske, galoş işinde olduklarını belirterek, "Bundan iki gün önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldiler. Eldiven ihtiyacı olduğunu ve eldivenlerle alakalı ürün olup olmadığını sordular. Ben arkadaşlara ne ihtiyaçları olduğunu sordum; onlar da bone, galoş, eldiven gibi bu tarz ürünlere ihtiyaç var dediler. Biz de ne kadar istiyorsanız verelim dedik. Bir kısım marketlere borçlarımız vardı onları ayırdık. Diğer ürünlerin hepsini devletimize verelim dedik.'' ifadelerini kullandı.

''DÜKKANIMIZ, İHTİYAÇ HALİNDE KENDİLERİNE AÇIK''

Ürünlerin fatura karşılığında alınmasının talep edildiğini söyleyen Güzel, ''Biz de fatura kesmek istemiyoruz, devletimizin de ihtiyacı var, birlik berberliğe gerek olduğu için devletimize bağış yapalım dedik. Onlar uygun değil ama bir görüşelim dediler. Görüşme sonucunda biz elimizde olan ürünlerimizin birçoğunu onlara gönderdik. Yaklaşık 600 bin adet eldiven gönderdik. Kendilerine de izahatta bulunduk, bunlar yeterli değil ise bonemiz, galoşumuz yani hastanemize lazım olan ürünlerimizden ne varsa verebiliriz dedik. Koronavirüsten dolayı iş yerimizi kapatacağımızı söyledik. Numaralarımızı kendilerine verdik. Ne kadar ne istekleri varsa gece gündüz dükkanımızı kendileri için açacağımızı söyledik." dedi.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Demet Akalın Serra Yılmaz
Spor Falcao Ersun Yanal Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 15:49:42. #1.14#
title