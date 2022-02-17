Son dakika haber... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Ankara ve Malatya'da eş zamanlı yapılan operasyonda insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'tü tutuklanarak cezaevine gönderlildi.

MALATYA (İHA) - Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ANKARA - Ankara ve Malatya'da eş zamanlı yapılan operasyonda insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'tü tutuklanarak cezaevine gönderlildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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