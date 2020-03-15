Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün umreden dönen 1800 kişiden 5'inde koronavirüs semptomlarına rastlandığını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün umreden dönen 1800 kişinin koronavirüs nedeniyle karantina altında olduğunu, 5 kişide ise semptom belirlendiğini ve hastaneye sevk edildiklerini bildirdi. Şahin, "1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık" dedi.

"5 KİŞİDE KORONAVİRÜS SEMPTOMU BELİRLENDİ"

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve uçakta yapılan sağlık taramasının ardından koronavirüs tedbiriyle karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında konuştu. Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" dedi.

"KARANTİNAYA ALINMALARI HASTA OLDUKLARI ANLAMINA GELMİYOR"

Şahin 5 kişide semptomların rastlanmasının, o kişilerde koronavirüs olduğu anlamına gelmediğini söylerken, "Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek" ifadelerini kullandı.

"HER ODADA BİR KİŞİ KONAKLIYOR"

Umreden gelecek vatandaşlar için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Vali, "Boş kapasitemiz hâlâ var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor. Şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. 1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık" ifadelerini kullandı.

KONYA VALİLİĞİ: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Konya Valiliği'nce umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenlerin Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı

Açıklamada uygulamanın endişe edilecek durum olduğu için değil tamamen tedbir amaçlı hayata geçirildiği belirtildi. Umreden dönenlerin çoğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, kentte geniş sağlık imkanına sahip olunması, Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapmasının, karantina bölgesi olarak Konya'nın seçilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

Devletimiz tarafından uygulanmakta olan koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışında seyahat amaçlı bulunan (umre seyahatleri dahil) tüm vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri genel bir planlamaya göre yapılmaktadır. Bu kapsamda umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız, Ankara ve Konya İllerinde karantinaya alınmıştır. Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden İlimizin seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup, olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.