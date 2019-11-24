Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

24.11.2019 23:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:47

Ankara Valiliği, 25-26 Kasım tarihlerinde başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, uçuşların Pazartesi ve Salı günleri yapılacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: AA