Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak

22.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:59

Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Ankara Valiliği'nin resmi Twtter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A KRİTİK UYARI

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.