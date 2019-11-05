Ankara Uyanış Festivali, Ankaralılarla buluştu

05.11.2019 09:49

1 ile 3 Kasım tarihleri arasında Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi' nde gerçekleşen festival, katılımcılara her gün yapılacak meditasyonlar, yoga dersleri, nefes çalışmaları, bireysel danışmanlıklar, seminerler ve grup çalışmalarından yararlanma fırsatı sundu.

DİŞLER RUH YAPIMIZI ETKİLİYOR

Festivalin üçüncü günü Bütünsel Diş Hekimliği konusunda katılımcılara önemli bilgiler veren Diş Hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, "Ruh ve beden birbiriyle uyum içerisinde olmalı. Ama dişler de vücudumuzun çok önemli bir parçası. Dişlerimiz zamanla değişecek ya da düşecek organlar değil mi? Ben de bu nedenle dişlerimizin ruh yapımızı nasıl etkilediğini anlatmak adına bu festivaldeyim." diye konuştu.

Dr. Hatice Betül Saylar da insan bedeninin farkındalığı hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu. Saylar, " Bedenimizi ne kadar tanıyoruz, onun ne kadar farkındayız. Bunun dışında bedenimizi arındırmak da çok önemli bir konu. Bu gibi konularda farkındalığına sahip olmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: Bültenler