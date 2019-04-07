Ankara Üniversitesinden Açıklama Açıklaması

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi H.B'nin, özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırının faili olması nedeniyle açığa alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, üniversite dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberinin yer aldığı belirtildi.

Haberin ihbar kabul edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi H.B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA