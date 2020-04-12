Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var
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Süleyman Soylu, Güncel

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından istifa etti. Bu karar gündeme bomba gibi düşerken, AK Parti kulislerini yakından bilen Hande Fırat ve Hakan Çelik karardan Cumhurbaşkanının haberi olması ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler.

12.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:48
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etti. Soylu, Twitter hesabından, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir" açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN'IN HABERİNİN OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

CNN Türk yayınına bağlanan gazeteciler Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendirdiler. Kulisleri yakından takip eden Hande Fırat ve Hakan Çelik, Soylu'nun süreç yönetimindeki son krizin sorumluluğunu üstlenmek için istifa ettiğini söylediler. Gazeteciler, süreçte kabine içi bazı uyumsuzlukların da yaşandığını ifade ettiler.

"Bana sürpriz olmadı. Çok titiz bir isim. Sorumluluğu tamamıyla üstüne aldı. 48 saatlik açıklamalarını dikkatle okuduğunuzda işaretleri vardı. Cumhurbaşkanının haberi olmaması ihtimalini düşük görüyorum." diyen Hande Fırat "En azından Cumhurbaşkanının ekibinden isimlerin bilgisi vardır" dedi.

Hakan Çelik ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'ya çok değer veriyor. İstifasını kabul etmeme ihtimali var." dedi.

"BU KARARIN ERDOĞAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMASI GEREKİR"

Öte yandan, A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun böyle bir kararın alınamayacağını belirtti.

Fatih Atik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu daha önce Elazığ depreminde koordinatör bakan olarak görevlendirildi. Orada da süreci yöneten isimlerden bir tanesiydi. Bu karar herkesi şaşırttı. Bu süreçte tüm vatandaşların ihtiyaçları giderildi. Bu kararın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olması gerekir. Erdoğan'la görüşmeden böyle bir kararı vereceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra yerine kim gelecek ona bakmak lazım"

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

A Haber'e bağlanan Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zafer Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde olduğuna dair bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum, böyle bir kulis bilgisi var. "Teyitli" derken, kendisinin istifasıyla ilgili Külliye'yi bilgilendirildiği yönünde bir bilgi var."

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var

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