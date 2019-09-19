Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

19.09.2019 16:24

Ankara'da yaşayan Nazmi G. ve Meral G. çifti bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Meral G. tartışma üzerine çocuğu alıp evden çıkan kocasını takip etti. Kocası tarafından metruk bir eve sokulan kadın, çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Karısını öldüren adam gözaltına alındı. Bıçaklanan eş Meral G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, küçük çocuk çiftin yakınlarına teslim edildi.

ADAM TARTIŞMANIN ARDINDAN ÇOCUĞU ALARAK EVDEN ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1839. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında oturan Nazmi G. ile eşi Meral G., bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi G., tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrıldı.

KARISINI METRUK BİR EVE SOKTU

Meral G. de evden çıkıp eşini takip etti. Çift, evden yaklaşık 500 metre mesafede, yine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazmi G., eşini metruk bir eve soktu, çocuğunun gözü önünde bıçakladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Meral G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADAM GÖZALTINA ALINDI, ÇOCUK ÇİFTİN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Nazmi G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Meral G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin daha önce de sık sık tartıştıkları öne sürüldü.

Kaynak: DHA