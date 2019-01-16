Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ankara'da mobilyacılar sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 5 Suriye uyruklu işçinin, binaın üst katına kaçtığı, burada dumandan etkilenerek öldükleri açıklandı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Fabrikada mahsur kalan ve yaralanan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçeride kalan başka işçilerin de olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ÜST KATA KAÇAN İŞÇİLER KAÇACAK YER BULAMADI

Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

5 İŞÇİ DE KURTARILDI

Ekipler, ilk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İçeride mahsur kalan başka işçilerin de olduğu belirtiliyor.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise ambulanslarda müdahale edildi.



