Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı'nın darp sonrası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

ANKARA (İHA) - Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı'nın darp sonrası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Bağcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Bağcı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Bağcı'yı darp edip öldüren şüphelilerden Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Bünyamin Yıkılmaz, Cüneyt Yıldırım, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

'Aldığı darbeler beyin kanamasına yol açmış'

Ölüm sebebinin belirlenmesi için gelen raporda Bağcı'nın darp sonucu beyin kanaması ve akciğer ezilmesi sonucu yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın yaşandığı anda orada bulunan tanık Mustafa Ç., sanıklardan Emre Hoş'un maktulün göğüs kafesine tekme attığını söyleyerek, " Cüneyt, Hasan'ın kafasına iki tane tekme attı, sonra ben onu taşırken bir de sırtına tekme attı. Arabadan inen Emre Hoş da Hasan'ın göğsüne tekme attı ve diğerleri de yumruklamaya başladı. Yere düştüğü için tekrar kaldırmaya çalıştım ama Cüneyt gelip tekrar kafasına tekme attı. Sonra da polis ve ambulans geldi" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bağcı'nın arkadaşı tarafından yerden kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırılması ve tekrar yığılma anı yer alıyor. Darp edildiği alanın ilerisinde bulunan bir minibüsün yanına yatırılıyor ve 112 ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Sağlık ekipleriyle hastaneye götürülen Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan tuhaf iddia: Çayıma uyuşturucu koydular

Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan tuhaf iddia: Çayıma uyuşturucu koydular

 Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülşen Ebru Gündeş
Spor Cristiano Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Abdullah Avcı Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'daki 'laf atma' cinayetinde yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 22:37:57. #1.11#