ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
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ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan Ergün İSTANBUL DHAAnkara Kahramankazan'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sibel Uzun ile eşi Şener Uzun Arnavutköy'de son yolculuklarına uğurlandı.

Taylan Ergün İSTANBUL DHA

Ankara Kahramankazan'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sibel Uzun ile eşi Şener Uzun Arnavutköy'de son yolculuklarına uğurlandı. Sağlık çalışanı Sibel uzun için hastane önünde düzenlenen törende çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden; Arnavutköy Devlet Hastanesi çalışanı Sibel Uzun, eşi Şener Uzun, çocukları Berker ile Oytun ve aynı hastanede çalışan arkadaşları Gonca Güngör'un bulundukları otomobili Ankara Kahramankazan'da TIR'a arkadan çarptı.

Kazada; Sibel Uzun ile eşi Şener Uzun hayatını kaybederken, 2 oğulları ve iş arkadaşları ağır yaralandı.

Ankara'dan İstanbul'a uçakla getirilen Sibel Uzun ile eşi Şener Uzun Arnavutköy'de son yolculuklarına uğurlandı. Sibel Uzun için, uzun yıllar çalıştığı Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan çalışma arkadaşları Uzun için gözyaşı döktü.

Sibel Uzun'un babası Fahrettin Gürbüz ve ağabeyi Bayram Gündüz, hastane önünde mesai arkadaşlarından helallik istedi. Ardından Uzun çifti Arnavutköy Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
ANKARA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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