Ankara'daki dolu yağışında kuşların kanadı kırıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi.

Ayrıca hayvanlara da zarar veren dolu yağışı, kuşların kanatlarının kırılmasına sebep oldu.