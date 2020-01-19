: Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti

19.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:10

Ankara'da sokak köpeğini ezen TIR sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin ezilme anı kameralara yansıdı.

KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

Ankara, Sincan Malıköy mahallesinde Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarındaki iki kişi sokak köpeklerine yemek verirken, o sırada köpeklerden biri cadde üzerinde bulunan yola çıktı. Bu sırada yolda seyir halindeki 71 ER 696 plakalı TIR, köpeği ezdi. Köpek, bulunduğu yerde hayatını kaybederken; TIR sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

PEŞİNE DÜŞEN ARACI, TIR İLE SIKIŞTIRDI

Olay yerinde bulunan iki kişiden biri olan İlkan S, otomobiliyle TIR'ın peşinden düştü. İddiaya göre, TIR sürücüsü, peşinden gelen İlkan S'nin otomobilinin üzerine aracını sürerek sıkıştırmaya çalıştı. TIR'ın köpeğin üzerinden geçtiği anlar ve ölen sokak köpeğinin başına çevredeki köpeklerin toplanması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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