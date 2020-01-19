Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti
Ankara'da sokak köpeğini ezen TIR sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da sokak köpeğini ezen TIR sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin ezilme anı kameralara yansıdı.
KÖPEĞİ EZİP KAÇTI
Ankara, Sincan Malıköy mahallesinde Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarındaki iki kişi sokak köpeklerine yemek verirken, o sırada köpeklerden biri cadde üzerinde bulunan yola çıktı. Bu sırada yolda seyir halindeki 71 ER 696 plakalı TIR, köpeği ezdi. Köpek, bulunduğu yerde hayatını kaybederken; TIR sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
PEŞİNE DÜŞEN ARACI, TIR İLE SIKIŞTIRDI
Olay yerinde bulunan iki kişiden biri olan İlkan S, otomobiliyle TIR'ın peşinden düştü. İddiaya göre, TIR sürücüsü, peşinden gelen İlkan S'nin otomobilinin üzerine aracını sürerek sıkıştırmaya çalıştı. TIR'ın köpeğin üzerinden geçtiği anlar ve ölen sokak köpeğinin başına çevredeki köpeklerin toplanması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Videosu: Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti
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Hayvanları sevmeyen insanlarıda sevmez. . hayvanlar kadar merhameti olmayan bu gibi kişilerden ne beklenirdi. . ALLAH korkusu olmadığı . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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insan ezip kaçıyorlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Însan değil, canavar bu... :((((Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu dünya sadece bizim değil! Diğer canlılara da saygı duymak zorundasın!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır