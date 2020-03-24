Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
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Pakistan, Ankara, Güncel

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan Milli Günü dolayısıyla göndere bayrak çekme töreni düzenledi.

24.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:17
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

Pakistan Milli Günü'nü kutlamak için bugün Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde göndere bayrak çekme töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla kamu alanında yapılacak toplantılara dair yayınlanan yerel yönetmelikler dolayısıyla, törene sadece Büyükelçilik mensupları katıldı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN MESAJLARI OKUNDU

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları da törende okundu ve Pakistan'ın Kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, Doğu'nun Büyük Şairi Dr. Allama Muhammed İkbal ve Pakistan bağımsızlık hareketinin diğer liderlerine derin şükran duyguları ifade edildi.

CAMMU VE KEŞMİR HALKI UNUTULMADI

Törende aynı zamanda Pakistan'ın Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkıyla yaptığı sarsılmaz dayanışma ve onların yasal ve vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarına verdiği benzersiz moral, siyasi ve diplomatik destek de yeniden teyit edildi.

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