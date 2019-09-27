Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

27.09.2019 20:26

Ankara siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yla ilgili heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırılan ve aynı gün taburcu edilen Bahçeli bugün Ankara Şehir Hastanesi gitti.

BUGÜN DE HASTANEDE

Sözcü'de yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin rahatsızlığının 'ileri derecede üşütme' olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şunları söyledi; "Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM'de olacak."

BAHÇELİ HASTALIĞIYLA İLGİLİ YORUM YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.