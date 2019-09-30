Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gelen görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor.

30.09.2019 14:45

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay sonrası gelen görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini araştırıyoruz. Teknik bir arıza mı arkadaşlar bundan sonraki incelemelerde tespit edecekler. Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

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YORUMLAR (3)

  • ADMİN:
    Yarış Yapıyorlar Yarış ! Birilerinin Bunlara Dur Demesi Lazım !! Yeterr !! İstanbul''da da Gebze- Harem E5''te Ralli Yapıyorlar Bildiğin !
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  • ALLAH RAHMET EYLESİN:
    ecel geldiyse yapacak bir şey yok, sürücüyü suçlamamak gerek, ölmeleri için bir sebep gerekiyordu demekki
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  • TOPLUM:
    büyük geçmiş olsun, şoför ne zaman işe başlamış nereliymiş ve siyasi yakınlığı bir araştırılsın isterim.
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