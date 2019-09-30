Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gelen görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
3 ÖLÜ, 3 YARALI
Olay sonrası gelen görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini araştırıyoruz. Teknik bir arıza mı arkadaşlar bundan sonraki incelemelerde tespit edecekler. Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.