Ankara'da gıda şirketi deposu yandı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gıda şirketine ait 4 katlı depo, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 4 katlı gıda şirketine ait depoda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, binanın zemin katında başladı. Alevler kısa sürede binanın üst katlarını sararken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Haber verilmesiyle gelen itnfaiye ekipleri yagına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet BAYRAM