Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara'da gıda şirketi deposu yandı

26.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:19
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gıda şirketine ait 4 katlı depo, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gıda şirketine ait 4 katlı depo, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 4 katlı gıda şirketine ait depoda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, binanın zemin katında başladı. Alevler kısa sürede binanın üst katlarını sararken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Haber verilmesiyle gelen itnfaiye ekipleri yagına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı
Ankara'da gıda şirketi deposu yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet BAYRAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da gıda şirketi deposu yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:22:52. #1.16#
title