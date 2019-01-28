Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!
Ankara'da evine doğru yürüyen kadını boğazına çakmak dayayıp gasbeden saldırgan, genç kadını "Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz" diye tehdit etti. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.
Ankara'da evine doğru yürüyen 20 yaşındaki Rena Y.'nin boğazına elindeki çakmağı bıçak gibi dayayan Müjdat Karakaya (26), genç kadını "Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duyma" diye tehdit ederek, telefonunu gasp etti.O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
BOĞAZINA ÇAKMAK DAYAYIP SALDIRDI
Olay, 5 gün önce akşam saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mazi Sokak üzerinde meydana geldi. Tek başına evine doğru yürüyen Rena Y.'yi uzun süre takip eden Müjdat Karakaya, Mazi Sokak girişinde genç kadına saldırdı. Rena Y.'nin boğazına sarılan saldırgan, cebinden çakmağı genç kadının boğazına bıçak gibi dayayıp, telefonu vermesini istedi. Saldırgana direnen Rana Y., dengesini kaybedip yere düştü.
"BAĞIRMA SENİ KESERİM KİMSENİN RUHU DUYMAZ"
Çevredekilerden yardım istemek için bağıran Rena Y.'yi, 'Sesini çıkarma seni öldürürüm. Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz' diyerek tehdit eden Karakaya, telefonu gasp ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şok geçiren Rana Y.'nin yerden kalkıp bir süre yürüdükten sonra tekrar düştüğü görüldü.
TELEFONU SATMAK İSTERKEN YAKALANDI
Olayın faillini yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen Karakaya'yı telefonu satmak için geldiği dükkanda kıskıvrak yakaladı Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Karakaya, Rena Y.'nin boğazına dayadığı aletin çakmak olduğunu iddia etti.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Ele geçirilen telefon da sahibine teslim edildi. Yağma, güveni kötüye kullanma, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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BURAM BURAM TARİH KOKAN KALE MAHALLESİ ŞU SIRALAR NE HALE GELMİŞ.BİNLERCE İNSAN AİLESİ İLE ORAYA GEZMEYE RESİM ÇEKMEYE GELİYOR.BENCE BİRAN EVVEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI.SERSERİSİ EKSİK OLMAYAN BU TARİHİ MEKANLARIN HEM ZİYARETÇİLERİ HEMDE TÜM MEKANLARI KORUNMALI..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sokaklar serseri doldu son zamanlarada bide serseriliğe özentili tv dizileri çok kötü örnek oluyor. çocuklar kalem tutması gerekirken silah ve bıçak kullanmayı öğreniyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne telefon merakiymis arkadas. Cok guzel her yerde kamera olmasi. Heryere taksinlar. Boyle serefsizleri asmak lagzim. O kizin hayatini karartmaya ne hakki var. Birdaha cikamaz kolay kolay. Yazik günah yahu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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daha hala yüzünü kapatıyorlar birde şerefsizin. ifşa edindi bunları görünce tedbirimizi alalım.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır