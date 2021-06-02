Firari cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracında ölü bulunan Osman Tosun'un katil zanlısı olarak aranan kişi yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracında ölü bulunan Osman Tosun'un katil zanlısı olarak aranan kişi yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Saraycık Mahallesi'nde 14 Nisan'da otomobilinin içerisinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Tosun'un katil zanlıların yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Ekipler, Tosun'un olay günü uyuşturucu madde almak için daha önce tanıştığı Gökhan T'nin evine gittiğini, ikili arasında tartışma çıktığını, Gökhan T'nin yanındaki arkadaşları Abdulkadir T. (19) ve Ömer B. (20) ile Tosun'a saldırdığını, evden ayrılan Tosun'un bir süre sonra yanına arkadaşlarını alarak geldiğini, iki grup arasında çıkan kavgada Tosun'un tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan Gökhan T. ve 2 arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların saklandıkları evi tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda, Abdulkadir T. ile Ömer B'yi gözaltına alırken, Gökhan T. kaçtı.

Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari Gökhan T'nin açtığı farklı sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlarından yardım istediğini ve Ayaş ilçesine bağlı Tekke köyü yakınlarında olduğunu belirleyen ekipler, katil zanlısını yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Gökhan T, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan