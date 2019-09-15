Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

15.09.2019 10:50

Ankara'da bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Çevre Yolu'nun İncek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan istikametine seyreden Cem D. idaresindeki 26 KC 104 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinde park halinde bulunan Burhan E.'ye ait 54 D 0002 plakalı tıra arkadan çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise çarpma sonucunda savrulan otomobilde bulunan Seda D., Kaan D. ve Kıymet Ç.'nin hayatını kaybettiğini, sürücü Cem D. ile Buğlem G.'nin ise yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, park halindeki tırın yanında bulunan sürücü Burhan E.'nin de yaralandığı tespit edildi. 3 yaralı, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu'nun Sincan istikametinde trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • GÖKTÜRK:
    BİR ARAÇ ANİDEN DURABİLİR ARIZA YAPABİLİR.ÖNÜNE YAYA ÇIKABİLİR ŞOFÖR RAHATSIZLANABİLİR.HER İHTİMALİ DÜŞÜNEREK MESAFEYİ KORUYARAK DİKKAT ETMELİ.BU KARDEŞİMİZ DALMIŞ OLABİLİR TELEFONLA YADA YANINDAKİYLE KONUŞUYOR OLABİLİR SİGARA SU İLE MEŞGUL OLABİLİR BİLMİYORUZ AMA UNUTMAMAK LAZIM ŞOFÖR HER AN HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALI DİKKAT ETMELİ.ALLAH KİMSEYE KAZA YAŞATMASIN
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  • AYHAN:
    şerit çizgisi yok !Tır nasıl otabana çekip durur! hepsi eğitimsizlik, cahillik ! şerit çizgisinin olmaması da suç ! ve tur yola yakın duruyor !
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  • ENVER ÖZCAN:
    Yolkenarında arıza şeriti var TIR ARIZALI OLABİLİR tabii ki önlem alması gerekir reflektör yada HUNİ KOYACAK, ama bizzat gördüm reflektör yerine 5LT SU KOYANIDA GÖRDÜM. CEBİNDEN SİGARASINI EKSİK ETMEZ AMA 2 HUNİ REFLEKTÖR ALMAZ.
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  • CKNTNYL:
    Tır ve benzeri araçlar . . büyüklüklerine güvenirler ve hiç bir önlem almadan istedikleri yere park ederler , istedikleri gibi araç kullanırlar. . ve neyazıkki bu araçlar hiç denetlenmezle. . ölenler rahmet olsun. . sebep olan Allah ından bulsun. .
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  • GURBETCİ:
    Cevre yolunda park etmek nedemektir kardesim? Bu tircilara neden boyle yollarin yantarafina 1 tuvaletli musluklu bir dinlenme, uyku yeri yapilmiyor, tircilar mecburen oraya ceksin? Yapacagin 200 metre bir yan yol. Cok aci ve gereksiz bir bilanco bu.
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  • İGDİRLİ:
    Ah ah be kardeşim biraz dikkat etsene bak 3 kişi öldü yazık değilmi.. Allah cc rahmet eylesin ailelere sabır versin ve Allahuteale cc. kimseye göstermesin
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  • TIRLAR YOLDA ÖLÜM SAÇIYOR:
    Tırlar sağ şeride geçipdurunca tıra arkadan çarpma kazalarının yarısından fazlası duran tir kaynaklı. Yol yapan AKP kazalar azalmadı arttı kanunlar uygulanmıyor ülke muz cumhuriyetine döndü
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  • M.Y:
    Duran TIR''a arkadan girdi ise muhtemelen cep telefonu ile oynuyordu. . Yazık olmuş genç evlatlara Allah rahmet eylesin . .
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