Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Ankara'da, göçmen kaçakcılığına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 46 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

BİN 857 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

139 ekip ve 404 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, bin 857 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. 46 düzensiz göçmene idari işlem yapıldı ve sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sahte pasaportla yakalanan 3 yabancı uyruklu kişiye de resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca, iki Türk vatandaşı M.B. ve N.G.'ye insan ticareti suçundan işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Süleyman Soylu, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada "Bu ülkede benim bilmediğim kayıtlı olmayan kimsenin olmaması lazım. 1 milyon 69 bin kaydı olan göçmen var. 547 bini Suriyeli. Problem bunun dışında olanlarla. Başka illere kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan göçmenlerle problemimiz. İstanbul'da 6 bin 122 kişi yakaladık. 2 bin 600'ü Afgan, bin civarı Suriyeli. Bütün bunları yakalıyoruz. Suriyeliler hariç geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz." demişti.

Kaynak: DHA