Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı

30.09.2019 16:18

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Otobüsün yayalara çarpma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti. Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Ankara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada, Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) yaşamını yitirirken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kaza sonrası olay yerinde açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, " İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: SEBEBİ İNCELEMEYLE BELLİ OLACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı açıklamada, "3 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. 3 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Kaza meydana gelir gelmez yakın hastaneler kaldırılıyor. Yaralı sayısını net bilemiyoruz. Çok üzücü bir kaza. Kazanın hangi sebepten kaynaklandığı yönünde bir bilgi yok. Daha sonra teknik incelemeler sonucu ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.