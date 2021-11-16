FETÖ/PDY 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 76 kişiye gözaltı kararı - Haberler
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FETÖ/PDY 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 76 kişiye gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ/PDY 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 76 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

-İHA-

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