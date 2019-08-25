Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Çocuk Evleri" açıklaması

25.08.2019 15:06

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, "Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı, 47 çocuğun sokağa atıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "belediyenin koruma evlerinde kalan çocukların atıldığına" dair haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 6 Ağustos'taki Belediye Meclisi toplantısında "Çocukları sokağa salmak için vicdansız olmak lazım. Böyle bir uygulamamız olmaz." ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, çocuk evleri konusunda uygulamada yaşanan sorunlar üzerine, 2012 yılında Belediye Kanunu'nda değişiklik yapılarak, belediyelerin "çocuk koruma evleri" açma yetki ve görevlerinin kaldırıldığı, sadece "çocuk konukevi" açılmasına izin verildiği anımsatıldı.

Çocukların uzun süreli kalacakları bu tür sosyal kuruluşların faaliyetleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından izin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, buralarda uzun süre bakılacak çocuklar için çocuk mahkemesinden korunma/tedbir kararları alınmış olması şartı vurgulandı.

Konunun önemi nedeniyle, Başkan Yavaş'ın talimatı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin "konukevi" düzenine geçilerek çocukların faydalı bir ortamda geleceklerinin sağlanması için girişimlerde bulunduğuna değinilen açıklamada, Vali Vasip Şahin'in durumdan derhal haberdar edilerek uygulamanın yasaya uygun bir çözüme kavuşması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

"Yetimin hakkını koruyacağız"

Büyükşehir Belediyesince, ailelerin yanında kalan çocuklara, gıda, eşya, nakliye, taşıma ve teknik personel desteği gibi sosyal yardım ve müdahaleler gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun resmi muhatabı olan Bakanlıktan da gerekli desteğin sağlanması adına gerek Valilik kanalıyla ve gerek Başkanlığımız kanalıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Kanunsuzluğun, denetimsizliğin ve yetkisizliğin getirdiği bir trajedi karşısında Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok nettir. Söz konusu uygulamada yasaya aykırılık söz konusudur ve hiçbir çocuk sokağa bırakılmadan yasal çözüme gidilmektedir.

Hal böyle iken bazı kesimlerce konunun ısrarla köpürtülmesi, siyasi nemalanma ve vicdan istismarı girişimlerinde bulunulması, bu girişimlerin yine aynı basın kurumlarında rağbet görmesi çok manidardır. Bu konuda ısrarla açıklama yapan ve ilgili haber kaynaklarında yer bulma telaşı ile vicdana ve izana sığmayan şekilde hareket eden kamu görevlilerini anlamak mümkün değildir. Devlet kurumları popülist söylemlerle değil, kanunlarla yönetilmektedir."

Ankara Büyükşehir Belediyesinde kanuna aykırı hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceği ve hukuk içinde kalınarak çocukların istikbale en güzel şekilde hazırlanmasının sağlanacağını aktarılan açıklamada, "Şu bilinmelidir ki ne çocuklarımızı sokağa bırakacağız ne de hukuku çiğneyeceğiz. Yasaların emrettiği gibi 'konukevi' düzenine geçeceğiz ve çocuklarımızı sağlam yasal güvencelere kavuşturup başkaca hiçbir yapının tekeline bırakmayacağız. Hem yetimin hakkını hem de milletin kaynaklarını koruyacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA