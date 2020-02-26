: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

26.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmi finanse etme suçları işlendiği öne sürülerek yapıldı.

FETÖ'YE MADDİ MENFAAT SAĞLANDIĞI BELİRTİLDİ

Yapılan başvuruda, kamuya ait bir taşınmazın bilinçli ve planlı bir şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde tahsis edildiği ve aynı yöntemlerle 15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'ye maddi menfaat sağlandığı belirtildi.

KAMUYA AİT ALAN İHALEYE ÇIKARILDI

Savcılığa intikal eden suç duyurusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü 2008 yılında eğitim tesisi kurmak amacıyla Keçiören ilçesinde bulunan Saray beldesinde kamuya ait bir alanı talep ettiği belirtildi. Alan hakkında Saray Belediyesi TOKİ'ye yazdığı yazıda bir kısmının kendilerine devredilmesini, diğer bir kısmının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilmesini kabul etti. Ancak bu işlem, yazıya rağmen gerçekleşmedi ve bahsi geçen alan TOKİ tarafından ihale edilerek "İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi" ve "Aygen Konut Yapı Kooperatifi"ne satıldı.

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA SUÇ DUYURUSU



Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan İ. Melih Gökçek, Önder Aytaç, Şadan Sakınan, Aydın Boşgelmez, Mustafa Bilgili, Rahmi Bıyık ve Ahmet Ertürk hakkında görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı suçları işlendiğine istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na suç duyurusunda bulundu.

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