Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan hayırseverlere çağrı Açıklaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayırsever vatandaşlara mahallelerindeki bakkal, kasap ve manava borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatma çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayırsever vatandaşlara mahallelerindeki bakkal, kasap ve manava borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatma çağrısı yaptı.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, dayanışma gerektiren zor günlerden geçildiğini belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek isteyip de edemeyen hayırseverler olduğunu aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin. Mahallenizdeki ya da komşu mahallede yaşayan, bakkala, kasaba ve manava borcu olan veresiye yazdırmış ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyin, hesaplarını kapatın. Biz komşuyuz, biz hemşehriyiz, biz milletiz. Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım."

Kaynak: AA