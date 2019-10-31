Aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Beykoz sular altında kaldı: 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü
Valilik ve Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından İstanbul Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi, Akbaba Caddesi sular altında kaldı.
VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalanan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.
METREKAREYE 30 KİLOGRAM YAĞIŞ
Aniden bastıran sağanakla ilgili bilgi veren yetkililer, 20 dakika içinde metrekareye 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
SARIYER'DE DE ETKİLİ OLDU
Aniden yağan sağanak, Sarıyer'de de etkili oldu. Sağanak sonrası yolları su bastı. Sular bilek hizasına kadar yükseldi, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapmıştı.
Uyarı şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor."
VİDEO: Aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Beykoz sular altında kaldı: 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü