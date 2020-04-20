Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir - Haber
İsmail Koçak, Koronavirüs, Avrupa, Sağlık, Güncel

Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir

Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının koronavirüsün belirtisi olabileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, "Bu kişiler hele ki ateş gibi belirtiler de eklenirse mutlaka doktora başvurmalı" dedi.

20.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:02
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının koronavirüse işaret edebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Koçak, "Ancak koku alma kaybı mevsimsel alerji, ileri yaş veya ilaç kullanımı gibi etkenlerle de ortaya çıkabilir. Sağlık çalışanları, kuryeler, kasiyerler gibi temas açısından risk grubundaki kişilerde başka hiçbir neden yokken ani koku alma kaybı başlarsa mutlaka değerlendirilmeli. Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan eyaletinden Ocak ayında yayınlanan ilk araştırmalarda tat veya koku bozukluğundan bahsedilmediğine ancak Şubat ayından sonra özellikle Avrupa'dan yapılan yayınlarda bu belirtinin büyük oranda dikkat çekmeye başlandığına işaret eden Prof. Dr. İsmail Koçak, 'Bu durum mevsimsel değişimden de kaynaklanıyor olabilir. Biliyoruz ki bahar mevsiminin gelmesiyle beraber alerjik rinit gibi hastalıklarda da ani koku kayıpları görülebiliyor. Ancak pozitif hastalarla temas olasılığı yüksek kişilerde önemli bir erken belirti olarak değerlendirilebilir. Bu kişiler hele ki ateş gibi belirtiler de eklenirse mutlaka doktora başvurmalı" dedi.

HİÇBİR RİSK FAKTÖRÜ YOKKEN ORTAYA ÇIKARSA DİKKAT

Koku bozukluğunun ilk olarak İran'dan bildirilen bir olgu ile gündeme geldiğini anlatan Prof. Dr. Koçak, "Şubat'ın son haftalarında ise Güney Kore, Kovid testi pozitif olan veya tedavi altındaki hastaların yüzde 34'ünde koku veya tat alma bozukluğu bulunduğunu bildirdi. Ardından İtalya, İngiltere, son olarak da Almanya'dan benzer bulgular gelmeye başladı. Toplumda üst solunum yolu enfeksiyonu, alerji, ileri yaş, depresyon, ilaç kullanımı, burun tıkanıklığı gibi nedenlerden yüzde 3 ila 21 oranında bu bozukluk görülebiliyor. Koronavirüs'e bağlı koku ve tat bozukluğu ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Tat ve koku kaybı aslında genel olarak çok sık rastladığımız bir şeydir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştığımız zaman muhakkak tat ve koku kaybı olur. Neredeyse yüzde 40'a yakın bu görülür. Ama aniden, herhangi bir enfeksiyon, alerji, ilaç kullanımı, ileri yaş gibi riskler yokken bir anda, tahmin etmediğiniz bir şekilde ortaya çıktığında bunu önemsemek gerekir. Paniklemeden hekimle iletişime geçilmeli, izolasyon önlemleri alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir

"KOKU SİNİRİNE DEĞİL ÇEVRESİNE BULAŞIYOR"

Koronavirüs hastalığının tat veya koku kaybına yol açma mekanizmalarını da anlatan Prof. Dr. Koçak, şu bilgileri verdi "Burun içerisinde koku respetörü denilen ve 1-2 santimetrekare büyüklüğünde bir nöroepitel var. Koku alma duyumuzu bu bölge sağlıyor. Ancak virüsün bu koku sinirine bağlanması mümkün değil çünkü bu epitelde ACE2 reseptörü bulunmuyor. Ama çevresindeki solunum yolu epitelinde etkilenme oluyor. Dolayısıyla nazofarenks kültürleri (burun-boğaz sürüntüsü) alındığı zaman bu bölgeden gelen verilerle tanı konuyor. Sonuçta bu virüs bir solunum yolu virüsü ve tabii ki koku almayı da etkiler. Ama tabii ilk zamanlar koku bozukluğu ön planda değilken niye Mart ayından sonra öne çıktı İşte bu noktada alerjileri düşünmek lazım. Çünkü Mart ayında alerji sezonu başlıyor. Hem bahar alerjisi, hem mevsimsel alerji hem de evlerde akar alerjisi koku alma kalitesini belirgin derecede bozuyor."

"POZİTİF VAKALARDA ÜÇ KAT FAZLA"

En son çıkan çalışmalarda Kovid testi pozitif olanlarla negatif olanların kıyaslandığında koku kaybının pozitif kişilerde üç misline çıktığına değinen Prof. Dr. Koçak, sözlerini şöyle noktaladı: "Evet bu anlamlı bir sonuçtur. O yüzden de ani koku kaybı varsa önemsenebilir. Ama benim fikrim, sadece bu belirtinin Kovid-19 açısından major kriter olamayacağı yönünde. Koku kaybı var, kendimi iyi hissediyorum, herhangi bir riskli temasım da yok; yüzde 60 ihtimalle bir problem yok demektir. Diyelim şüpheli bir durum var, solunum problemi, ateş halsizlik ve diğer major belirtiler yoksa, bu durumda yapılacak şey çok basit. Evden çıkmayacaksınız, iki hafta karantina süresi geçeceksiniz. Eğer bir enfeksiyon geçiyorsanız, hafif de geçiyorsa sorun değil. Unutulmamalıdır ki koku kaybı ilaç kullananlarda, ileri yaşlardaki olan kişilerde, depresyon ve mutsuzlukta dahi görülebilir. Bir koku başta alınabiliyor ama sonradan kayboluyorsa sorun yok. Ayrıca bir madde uzun süre koklandığında da koku yavaş yavaş kaybolur. Bu normaldir çünkü burun kokuya adapte olur. Evde limon, kahve, sarımsak, soğan ya da herhangi alışık olduğunuz bir parfümün kokusuyla test edebilirsiniz. Ancak çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile bu deneme yapılmamalı çünkü solunum yollarına zarar verir bu kimyasallar. Şunu da unutmamalı, takıntı ve endişe halinde sürekli koku alıp almadığınız test etmek, kişiyi obsesif hale getirir. Buna da dikkat edilmesini tavsiye ediyorum."

Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi Haber
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haber
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haber
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haber
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haber
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup Zinedine Zidane Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 11:02:42. #1.14#
title