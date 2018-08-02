Anfaş Genel Müdürlüğü'ne Özdamar Getirildi

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ) Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Özdamar getirildi.

Antalya'da uzun yıllardır Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörü olarak görev yapan Hüseyin Özdamar, ANFAŞ Yönetim Kurulu kararı ile ANFAŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Hüseyin Özdamar Kimdir?

1960 yılında Burdur'da doğan Hüseyin Özdamar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 30'un üzerinde yurt içi ve yurt dışı platformlarda mesleki eğitimler alan Hüseyin Özdamar, 1982 -1990 yılları arasında ASELSAN - Askeri Elektronik A.Ş.'de ve ROKETSAN - Roket Sanayi A.Ş.'de görev yaptı. 1991 yılında Türk Standartları Enstitüsü Burdur İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Özdamar, 2013 yılına kadar kurum içinde üst düzey görevlerde yer aldı. 2013 yılından 2018 Temmuz ayına kadar Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü görevini gerçekleştirdi. 2018 yılı içinde ANFAŞ Yönetim Kurulu'nda yer alan Hüseyin Özdamar, 19 Temmuz 2018 tarihinde ANFAŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. - ANTALYA