Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı
Ankara'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 46 yaşındaki doktor erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Evde bulunan ilaçlarla ilgili çelişkili ifadeler veren doktor sevgili tutuklandı.
Ankara'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre özel bir hastanede çalışan uzman doktor Ö.T., polisi arayarak, sabah saatlerinde geldiği evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman'ı ölmüş olarak bulduğunu bildirdi.
İNCELEMEDE ANESTEZİ İLACI BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe Karaman'ın cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı, evde yaptığı incelemede bol miktarda ağrı kesici ilaç ve ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı buldu. Yapılan ilk incelemede, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman'ın yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi.
KIZ ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTIĞINI SÖYLEDİ
Gözaltına alınan doktor ifadesinde, Ayşe Karaman ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu anlatarak, akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini ancak kız arkadaşının cesediyle karşılaştığını ifade etti.
ÇELİŞKİLİ İFADE VEREN DOKTOR MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T., savcılık sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Ö.T. 'cinayet' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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eceli gelmiş :dCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ne olursa olsun Doktor bunu vermemeli. Doktorlara çocuğumuzu annemizi babamızı kendimizi teslim ediyoruz DOKTOR alkollü ameliyat ediyor. Olan Cana olmuş mühebbet yemeli böylesiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Doktora bak canımız birde onlara emanet gece alkol alıp sonrasında ise gece ameliyata alkollü bir şekilde girip insanları ameliyat ediyor. Çok gerçekçi bir senaryo yazsaydın doktor beyCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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hamileydi belki evlenmek istediyse neyse dört yıldır nikahsız adamın evinde neişi varsa artıkCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ağır ceza yasaların olmadığı sürece bana bişiy olmaz zihniyetler yaşadığı sürece daha neler neler olur Ülkeyi yönetemiyenler utansın ve ölenlerin veballeri de boyunlarına olsun inşallah başka ne denirki vah ki gidene...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İNSANIM DİYEN OLMAK GEREKTİR İMANLI, EDEPLİ, SONRA LİYAKATLİ, SONRA VİCDANLI. VİCDAN DA ALLAH KORKUSUNDANDIR. ALLAH CC. KORKUSU OLMAYAN PASLI YÜREK SİNEDE BİR YÜKTÜR.Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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HANİ BUNLAR EĞİTİMLİYDİ . İNSANI EĞİTMEK LAZIMDI. NE OLDU?İ İNSANLAR EĞİTİLDİKÇE DAHA KALİTELİDAHA NİTELİKLİ SUÇ İŞLİYORLAR. KİMSENİN , ÇOBANIN AKLINA GELMEYEN ONLARIN AKLINA EĞİTİMLİLERİN AKLINA GELİYOR. NE O NE BU. TEK ÇARE YÜCE YARATANA KUL HABİBİNE ÜMMET OLMAKTAN GEÇİYOR. ONUN İÇİN YÜCE İSLAM ŞAİRİ MERHUM MEHMET AKİF ERSOY''İMANDIR O CEVHER Kİ İLAHİ NE BÜYÜKTÜR İMANSIZ OLAN PASLI YÜREK SİNEDE BİR YÜKTÜR. FARZ EDİLSİN Kİ ÇEKİLMİŞ VİCDANLARDAN HAVFI YEZDAN NE İRFANIN KALIR TESİRİ KATİYEN NE VİCDANINCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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kız da cok güzelmiş :(Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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baklavacı olmadıgındanfazla ceza almaz olan ölene olur iyi hal mazlum duruş timsah göz yaşları 6 ay yatar sonra serbest oda belki. .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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şimdi bu doktor alkol almış sonra amelita girmiş vallahi insanlık ruhuna el Fatiha ben doktoru sevgilisini öldürmüş diye suçlayamam ama alkollü iken hastayı öldürebilirdi Tevbe estağfurullah Tevbe ne günlere kaldıkCevap Yaz 7 Yayından Kaldır