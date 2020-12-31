Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"
Karadeniz müziğinin unutulmaz müziği Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"
Birçok sanatçının sesinden dinlediğimiz, dinleyen çoğu kişiyi etkilemeyi başaran Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"
ANDER SEVDALUK ŞARKI SEVDALUK
Ha bu akan dereler denizlere dolacak
Söylesana güzelum sonumuz ne olacak
Ha bu akan dereler denizlere dolacak
Söylesana güzelum sonumuz ne olacak
Ah duman karaduman sardi dört yanumuzi
Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi
Ah duman karaduman sardi dört yanumuzi
Ha bu ander sevdaluk oy alacak canumuzi
Dere akar taş ile gözüm doldi yaş ile
Nerelere gideyim ha bu garip baş ile
Dere akar taş ile gözüm doldi yaş ile
Gurbete mi gideyim bu sevdali baş ile
Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi
Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi
Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi
Ah ander kalsun sevdaluk alacak canumuzi
Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi
Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi
Ha bu kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi