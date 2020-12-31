Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"
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Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"

31.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:09
Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam

Karadeniz müziğinin unutulmaz müziği Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"

Birçok sanatçının sesinden dinlediğimiz, dinleyen çoğu kişiyi etkilemeyi başaran Ander Sevdaluk şarkı sözleri! Şevval Sam "Ander Sevdaluk"

ANDER SEVDALUK ŞARKI SEVDALUK

Ha bu akan dereler denizlere dolacak

Söylesana güzelum sonumuz ne olacak

Ha bu akan dereler denizlere dolacak

Söylesana güzelum sonumuz ne olacak

Ah duman karaduman sardi dört yanumuzi

Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi

Ah duman karaduman sardi dört yanumuzi

Ha bu ander sevdaluk oy alacak canumuzi

Dere akar taş ile gözüm doldi yaş ile

Nerelere gideyim ha bu garip baş ile

Dere akar taş ile gözüm doldi yaş ile

Gurbete mi gideyim bu sevdali baş ile

Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi

Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi

Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi

Ah ander kalsun sevdaluk alacak canumuzi

Oy gidi Karadeniz sardi dört yanumuzi

Ander kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi

Ha bu kalsun sevdaluk oy alacak canumuzi

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