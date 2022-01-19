Anayasa Mahkemesi üyeliğine kim seçildi? sorusu gündem oldu. Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle Meclis'te Anayasa Mahkemesi üye seçimi yapıldı. Peki, Anayasa Mahkemesi üyeliğine kim seçildi? Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl seçilir? İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl seçilir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi. Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle Meclis'te Anayasa Mahkemesi üye seçimi yapıldı.Peki, Anayasa Mahkemesi üyeliğine kim seçildi? Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl seçilir? İşte detaylar haberimizde...

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE KİM SEÇİLDİ?

Afyonkarahisar Barosu Başkanıyken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi bugün seçti. Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de dünyaya geldi. Kenan Yaşar, aslen Selanik göçmenidir.

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okudu. Lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır. Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu fakat partisi tarafından tercih edilmedi. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022'de Meclis'te yapılan oylamada Kenan Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR?

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

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