'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel
'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde süren kazıların bu yılki bölümünde de önemli eserler bulundu.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde süren kazıların bu yılki bölümünde de önemli eserler bulundu. Myra-Andriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'in 'Anadolu'nun Pompeisi' olarak nitelendirdiği Myra'da geçen yılki kazılarda bulunan toprak heykelcik dizisinin devamı olan yeni heykelcikler ve eşyalar bu yılki kazılarda ortaya çıkarıldı.

Demre'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi'nce Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra-Andriake kazılarının bu yılki bölümünde yeni heykelcikler ve objeler bulundu. Myra Antik Tiyatrosu'nun Orkestra Bölümü'nde sürdürülen kazılarda 2020 yılında yapılan açmalarda ortaya muhteşem bir heykelcik koleksiyonu çıkmıştı. Bu heykelcik koleksiyonu geçen yılın önemli arkeolojik keşiflerinden biri olmuştu. Aynı noktada yürütülen kazıların bu yılki bölümünde yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde 5 heykelcik, kozmetik kapları ve 2 urguentarium bulundu. Bulunan eserler binici, rahibe, eros, erkek ve çocuğunu taşıyan kadın heykelciklerinden oluşuyor. Yer yer boyları bile korunmuş durumdaki heykelciklerin geçen yıl bulunan koleksiyonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

'YENİ PARÇALAR ELİMİZE GEÇTİ'

Yeni buluntularla ilgili olarak Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, şöyle konuştu:

"2020 kazılarında elimize geçen müthiş 'Terra Cota' koleksiyonu, çok çeşitli figürlerden tanrı, yarı tanrı, çok çeşitli insan ve hayvanlardan oluşan bir koleksiyon ortaya çıkmıştı, tiyatro sondajlarında. Bunlar genellikle 4'üncü yüzyılın sonu ile milattan sonra 1'inci yüzyılın sonuna kadar uzanan bir 300-400 yıllık tarih dilimine ait eserlerdi. Bu sene aynı açmalara devam ettik. O koleksiyona ait yeni parçalar elimize geçti. Enteresan şekilde yine farklı. Bütün koleksiyonlar farklı farklı kalıplarda, farklı figürler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu sene yine elimize geçen parçalar, geçen yılki koleksiyonda bulunmayan parçalar oldu. Çocuğunu taşıyan değişik kadınlar, başka kadın figürünleri, erkek figürünleri, Terra Cota figürünleri, binici heykelcikleri ve tabii eros figürü de yoktu. Olmayanlar da tamamlanmaya devam ediyor. Açmalarımız devam ettikçe bu koleksiyonlar, daha değişik buluntularımız seramik ve diğer eserler de ortaya çıkıyor. Onlar da birbirlerini tamamlayarak, zaman içinde büyük bir bilgi grubuna ulaşmış olacağız. Daha önemlisi Myra'nın Roma Tiyatrosu'nun altında kalan Helenistik dönem ve öncesine ait kültür katmanları ile ilgili izlere ulaşmış oluyoruz."


'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Gökhan Töre Bülent Uygun Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:19:43. #1.17#