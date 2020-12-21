Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes-Barcelona hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona şifresiz canlı izle!

THY Euroleague maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Anadolu Efes-Barcelona maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona şifresiz canlı izlenecek mi? Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?