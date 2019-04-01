Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde

Anadolu Ajansı dün 23.30'dan itibaren durdurduğu veri akışını güncelledi.

AA'nın güncellediği verilere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı Binali Yıldırım yüzde 48,51 oranında oy aldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 23 bin 836 fark olduğu bilgisi de eklendi.

"SANDIK VERİLERİ GÜNCELLENEREK ABONELERİMİZE ULAŞTIRILACAKTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir. Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır. Yüksek Seçim Kurulu geçici olmayan sonuçlarını her zaman olduğu gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Güçlü bir demokrasinin olduğu ülkemizde Anadolu ajansı olarak hızlı güvenilir ve sağlıklı verileri sizlere ulaştırma gayretimiz 100 yıldır sürmektedir.

"SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAYARAK BİR KAMU GÖREVİ YÜRÜTMEKTEDİR"

Anadolu Ajansı A.Ş. seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürütmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır."

Kaynak: AA