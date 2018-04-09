Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Uşak Valisi Salim Demir ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansının Uşak Bürosunu ziyaret etti

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette AA Uşak muhabiri Soner Kılınç'tan kentteki haber akışıyla ilgili bilgi alan Demir, kamuoyunun bilgilendirilmesinde basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.



AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışına sahip olduğunu kaydeden Vali Demir, "Türk basınında, gazeteciliğin ve haberciliğin gelişimine de önemli katkı sağlayan ve bugün yerli ve yabancı basın kuruluşlarının en güvendiği haber kaynakları arasında yer alan AA'nın ciddiyet ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iyi dileklerde bulunarak, "AA tüm dünyada etkinliğini her geçen gün artırıyor, tüm kurum çalışanlarını kutluyorum." dedi.