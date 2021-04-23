Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi
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Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi

İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP - Haberler | Yerel

Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi Öğretmenlerinin sürprizi onlarla uçacak Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ayşe Uçar Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerine uçurtmalı sürpriz gerçekleştirdi.

Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi

Öğretmenlerinin sürprizi onlarla uçacak

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ayşe Uçar Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerine uçurtmalı sürpriz gerçekleştirdi.

Salgın deneniyle öğretmenlerinden uzak kalan minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğretmenlerinin sürpriziyle karşılaştı. Ana sınıfı öğretmeni Ayşe Uçar Yılmaz tarafından, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu uçurtmalar ve balonlar minik öğrencilere hediye edildi. Aileleri tarafından sevinen minikler ise öğretmenlerini kucaklayarak teşekkür etti.

Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerinden uzak kaldığını ve bu sürprizi onlar için hazırladığını ifade eden Ayşe Uçar Yılmaz, "Amacım onları bir nebze olsun mutlu etmek. Yüzlerine birer tebessüm katmak. Malum zor bir süreç geçiriyoruz ve eğitimimizi uzaktan devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu hastalıktan kurtuluruz ve yüz yüze eğitime devam ederiz. Daha güzel günlere ve daha güzel bayramlar bizleri bekler. Öğrencilerime mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Gelecek 23 Nisan kutlamalarının daha coşkulu ve şenlikle geçmesi dileğinde bulunan Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümran Bolat, "Öncelikle okulumuz öğrencilerimizin daha sonra bütün çocuklarımızın bu anlamlı gün olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ayşe Uçar Yılmaz öğretmenimize bu ince düşüncesi için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi mutlu etmek için bu yola başvurmuş ve çok da güzel olmuş. Buruk iki bayram geçirdik. İnşallah diğer 23 Nisanlarımız daha coşkulu ve şenlik halinde kutlarız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tekrar kutlu olsun" diye konuştu.

Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi
Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi
Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi
Ana sınıfı öğretmeninden en özel 23 Nisan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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