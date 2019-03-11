Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Aksaray'da bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E., tartıştığı arkadaşı Arif B.'yi omuzundan bıçaklayıp rehin aldı.
Aksaray'da ana sınıfı öğretmeni B.E. (41), evinde, tartıştığı kaporta ustası arkadaşı Arif B.'yi (40) omuzundan bıçaklayıp, rehin aldı. Polis, itfaiye merdiveniyle mutfak balkonundan girdiği evde, rehineyi bırakmaya ikna olmayan kadını, biber gazıyla etkisiz hale getirip, Arif B.'yi kurtardı.
APARTMAN SAKİNLERİ POLİSİ ARADI
Olay, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Apartman sakinleri, bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin evinden gelen sesler üzerine, polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp açık olan kapıdan eve girdi. B.E.'yi omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
"BEN BIÇAKLAMADIM, O BIÇAK ÇEKTİ"
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, "Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana" dedi.
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARMIŞ
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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Anasınıfı öğretmeni böyle olmaz derhal güneşlerden elçekdirilmeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Belki de farklı birşeyler oldu arasında acaba şey mi verdi acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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yavrularımızı teslim ettiğimiz bu insanların okul başlamadan ruh sağlığı kontrol edilmeli. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanmış herhalde elin adamını rehin aldığına göre düşünsenize çocuklarımızı böyle tipler eğitecek ey yavrum eyCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ÇOCUKLARIMIZI KİMLERE EMANET EDİYORUZ.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır