An-24 Amur bölgesinde kaybolan uçak bulundu mu? SON DAKİKA!

"An-24 Amur bölgesi uçak kayıp bulundu mu?" sorusu, resmi açıklamaların ardından daha da önem kazandı. Uçakta yer alan yolcuların durumu, uçaktan haber alınamaması ve arama kurtarma çalışmalarının seyri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Peki, "An-24 Amur bölgesi uçak kayıp bulundu mu?" İşte son dakika gelişmeleri…

AN-24 AMUR BÖLGESİ KAYIP OLAN UÇAK BULUNDU MU?

Rusya'nın doğusundaki Amur Valiliği, 43 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan An-24 tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ANTONOV AN-24

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.

UÇAKTA KAÇ YOLCU VAR?

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi.