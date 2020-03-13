Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Masum, İran, Dünya, Güncel

Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından Washington Post, İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin defnedildiği toplu mezarlara ait olduğunu iddia ettiği uydu görüntüleri servis etti.

13.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38

ABD'nin en etkili basın kuruluşları arasında yer alan Washington Post, Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin internet sitesindeki uydu görüntülerinde, Kum'daki "Beheşte Masum" isimli bölgedeki mezarlık alanının Ekim 2019'da büyük bölümünün boş olduğu; virüsün görülmesinden kısa süre sonra 21 Şubat'tan itibaren ise geniş bir alanda mezarlar kazılmaya başlandığı yer aldı.

ÇUKURLARIN UZUNLUĞU 92 METRE

Uzunluğu 92 metreyi bulan çukurların uzaydan dahi gözlenebildiğine işaret edilen haberde, bu rakamın neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda olduğunun altı çizildi.

İNSANLAR TOPLUCA GÖMÜLÜYOR İDDİASI

Haberde, uzman görüşleri ve bazı ifadelere dayanarak, bu mezarların Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin gömülmesi için kazıldığı ve insanların topluca gömüldüğü ifade edildi.

KİREÇ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Washington Post'a konuşan ve adının açıklanmasın istemeyen ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, uydu görüntülerinde mezarlar yakınında kireç yığınları bulunduğunu ve virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin gömülürken kireçlenmiş olabileceğini savundu.

GERÇEK RAKAMLAR SAKLANIYOR MU?

Açıklanan resmi rakamlara göre, 11 bin kişiye virüs bulaştığı ve aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de yer aldığı 514 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberlerde, İran'ın gerçek rakamları sakladığı iddialarına da işaret edildi.

Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti

Haberin Videosu:

ABD gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti

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