Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor
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Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor

Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı çalışmaları 33 yıldır sürüyor Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt: "Amorium Antik Kenti, Hititler, Frigler, Bizanslılar ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim gören bir...

19.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:45

Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı çalışmaları 33 yıldır sürüyor

Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt:

"Amorium Antik Kenti, Hititler, Frigler, Bizanslılar ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim gören bir kent"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Amorium Antik Kenti'nde 33 yıl önce başlayan bilimsel kazı çalışmaları halen devam ederken, antik kentin ziyarete açılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

Emirdağ ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Amorium Antik Kenti M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş bir kent konumunda. 2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğinde kazı çalışmaları sürdürülen kentin ziyarete açılması bekleniyor.

Amorium Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, antik kentin tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Amorium Antik Kenti'nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığı aktaran Kurt, "Amorium Antik Kenti, Hititler, Frigler, Bizanslılar ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim gören bir kent. Kent bugünkü haliyle aşağı şehir ve yukarı şehir olarak adlandırılmakta. Biz şuanda yukarı şehir olarak adlandırılan bölümdeyiz. Bizim bulunduğumuz alan iç sur olarak adlandırılmakta ve bu alanda çalışmalar devam etmekte. Aşağı şehirde ise büyük binadaki kazı çalışmaları devam etmekte ve aşağı şehirde büyük mekan; içerisinde hamam, şarap havuzu gibi onun dışında içliklerin yer aldığı çeşitli yapı bakiyeleri bulunmakta" dedi.

Antik kentte bilimsel kazı çalışmaları 33 yıldır sürüyor

Antik kentte ilk kazı çalışmalarının 1987 yılında başladığını aktaran Kurt, "Buradaki kazılar 1987 yılında Dr. Chris Lightfoot'in yüzey araştırmasıyla başladı buradaki bilimsel çalışmalar. Ardından 1992 yılında Dr. Lightfoot başkanlığında 2009 yılına kadar buradaki kazı çalışmaları sürdürüldü. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında bugüne kadar kazı çalışmaları devam etmekte. Kazı çalışmaları uzun bir süre devam edecek. Şuan 12 aylık uzun süreli kazı statüsüne alında Amorium Antik Kenti kazıları. Ziyarete açılmasını bizde umuyoruz. Çok yakında bir karşılama merkezi inşa ettireceğiz buraya. Ören yeri statüsüne kavuşacak umarım yakında burası. O zaman insanlarımız rahatlıkla gelip ziyaret edebilecekler" diye konuştu.

"İstanbul'a yapılan akınları durdurabilme noktasında önemli bir kent"

İstanbul'a yapılan akınları durdura bilme noktasında kentin bir askeri üst olarak ta kullanıldığını kaydeden Kurt, "Amorium Antik Kenti özellikle Orta Bizans döneminde önemli bir kent. Çünkü Orta Bizans döneminde Bizans İmparatorluğu kendi coğrafi sınırları içerisinde topraklarını eyalet sistemine bölüyor. Amorium Anadolu'daki yaklaşık en büyük temanın başkenti konumunda. O yüzden buradaki kent önemli bir kent. Aynı zamanda Müslüman Arapların İstanbul'a düzenledikleri seferler sırasında kullandıkları güzergah üzerinde yer alıyor ve o açıdan da askeri bir üst. Yani İstanbul'a yapılan akınları durdurabilme noktasında önemli bir kent ve onun dışında da zaten bir piskoposluk merkezi" dedi.

Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor

Kaynak: İHA

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