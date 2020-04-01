Amişler nedir? Amişler kimlerdir? Amişler nerede yaşıyor?
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Amişler nedir? Amişler kimlerdir? Amişler nerede yaşıyor?

Amerika'da yaşayan Amişler, 18. yüzyılda çeşitli Avrupa ülkelerinden dini baskılar nedeniyle ABD'ye göç eden gruplardır. Teknoloji devi Amerika'da, tüm teknolojik aaçlardan uzak sade bir hayat yaşarlar ve inançları, kuralları katıdır. Peki, Amişler kimler? Amiş mezhebinin kurucusu Jakop Ammann'dır. Tarım ve hayvancılık ile geçinirler.

01.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:52
Amişler nedir? Amişler kimlerdir? Amişler nerede yaşıyor?

Amiş ne demek? Avrupa'daki reform hareketleri ve dini baskılar nedneiyle ABD'ye 18-19. yüzyıllarda göç eden mezhep Amişler, hala Amerika sınırları içerisinde teknolojiden uzak yaşamaya devam ederler. Amiş çocukları 8'inci sınıftan sonra evde eğitim görmeye başlarlar, yetişkinken vaftiz edilirler, kendi mezhepleri dışında evlenmeye karşıdırlar. İşte, Amişler hakkında ayrıntılı bilgi...

AMİŞLER NEDİR?

Amiş, ABD'de bulunan tutucu bir Hristiyan mezhebidir. 18. ve 19. yüzyılda Almanya, Fransa ve İsviçre'den gelen göçmenler tarafından oluşturuldu. Teknolojiyi reddedip basit ve sade şekilde yaşayan topluluklardır.

AMİŞLER KİMLERDİR?

Amişler basit bir yaşama inanırlar, otomobil, telefon, elektrik gibi modern yaşamın kolaylıklarını kullanmaktan kaçınırlar. Fayton kullanımı yaygındır. Bu insanlar kendilerini toplumdan dinsel inanışları yüzünden ayırırlar. Tarikatın kurucusu Jakop Ammann (1644 - 1712 ya da 1730) adlı İsviçrelidir.

Amişlerin çocukları 8. sınıfta devlet okullarından alınarak evde eğitim görmeye başlarlar. Başka mezhep ya da dinden biriyle evlenmelerine izin verilmez ve kendilerinin fotoğrafını çektirmeleri yasaktır. İnançlarına göre çocukken değil yetişkinken vaftiz edilmeye yani yaşam tarzı konusunda bir seçim yapmaya ve Amiş kurallarını benimsemek için yeterince büyümeye inanırlar. Amiş ihtiyarlar kurallara uymayanları aforoz ederler. Genelde kurallar katıdır.

AMİŞLER NEREDE YAŞAR?

Reform hareketleri ve dini baskılar nedeniyle 18. yüzyılda İsviçre ve Almanya'dan dini özgürlük vadeden "Yeni Dünya"ya göç eden ve bugün nüfusu 300 bini bulan gelenekçi Hristiyan mezhebi Amişler, hala Avrupa'dan ABD'ye göç ettikleri günkü şartlarda yaşamaya devam ediyorlar. Pensilvanya ve Ortabatı eyaletlerinde yaygın olarak yaşarlar.

Modern hayatı ve teknolojiyi reddeden, el emeğine ve işçiliğe önem veren bu topluluk Amişler, inançları doğrultusunda son derece basit ve sade bir yaşam sürüyor. Otomobil yerine "buggie" adı verilen at arabalarıyla yolculuk yapıyor. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan topluluk, tarlalarını at arabalarıyla sürüyor, mahsulleri modern çiftlik teknolojileri olmadan ekip biçiyor ve hasat ediyorlar. Amişler; tarla, inşaat ya da ahır işlerinde de imece usulü birbirlerine yardım ediyor.

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