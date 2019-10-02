Amerikalı anne canlı yayında bir aylık bebeğinin yüzüne sigara dumanı üfledi
Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Tybresha Sexton isimli anne, sosyal medyada yaptığı canlı yayında bir aylık bebeğini havaya kaldırıp yüzüne sigara dumanı üfledi. "Bu kahrolası bebeği istemedim" diyen anne gözaltına alındı.
Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Tybresha Sexton isimli anne, Facebook'ta canlı yayınladığı videoda bir aylık kız bebeğini bir eli ile havaya kaldırıp sallarken diğer eli ile sigara içti ve sigara dumanını çocuğun yüzüne üfledi.
"BU BEBEĞİ İSTEMEDİM"
Sexton, ihbar üzerine kendisini gözaltına almak için evine gelen polise ''Bu kahrolası bebeği istemedim'' dedi. Çocuğa işkence ederken canlı yayında birçok kullanıcı kendisini durması için uyarmasına rağmen davranışına devam etti. Tutuklanan Sexton, çocuk suistimali ve polise karşı koyma suçlarından yargılanacak. Bu hafta içinde mahkemeye çıkması beklenen Sexton'un bebeği ise Sextot'un annesine teslim edildi.