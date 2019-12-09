Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti
Haberler » Güncel » Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti - Haber

Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti

LOS Amerikalı aktör Rene Auberjonois, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

09.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:26
Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti

LOS Amerikalı aktör , akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

"Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.

Auberjonois, Küçük Deniz Kızı filminde "Les Poissons" adlı şarkıyı söyleyen Şef Louis'in yanı sıra farklı animasyonlarda seslendirme yapmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler