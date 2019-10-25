Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı

25.10.2019 10:47

Genç yaşta klipte oynayarak şarkı söylediği için eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşınan Aleyna'nın evinin aylık kirası ise herkesi şaşırttı.

AYLIK 82 BİN TL KİRA ÖDEYECEK

Tilki, eğitim hayatı ve albüm hazırladığı için gittiği Amerika'da ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar yani yaklaşık 82 bin TL kira ödeyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU

Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ UĞURLADI

20 gün önce Amerika'ya giden Aleyna Tilki'yi annesi Havva Öztel ile kız kardeşi Ayça Tilki uğurlamıştı. Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaşmıştı.