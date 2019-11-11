Amerika'da petrolü bırakamıyor! 500 asker Suriye'de kalacak

11.11.2019 07:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:42

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki petrolü bırakıp bölgeden gidemiyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

AMERİKA PETROL SEVER

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin DAEŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

Milley, DAEŞ'e yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''YENİ DAEŞ LİDERİ HAKKINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİLGİ SAHİBİYİZ''

Terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

"HEM DEAŞ'LA MÜCADELE EDECEĞİZ, HEM DE SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ"

ABD heyeti temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'daki hesabından Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Suriye'de çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz" dedi.

Kaynak: AA