Amca ile yeğenleri arasındaki kavga kanlı bitti: 4 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'daki bir köyde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında amca ile yeğenleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kastamonu'da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu ve anneleri Gülşen Gideroğlu ağır yaralandı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralananlar İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu hayatını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet ve Hüseyin'in amcaları Kadir Gideroğlu da olay yerinde hayatını kaybetti. Buradan alınan cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yaşanan silahlı kavga sonrasında hem köyde hem de İhsangazi Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca olaya karıştığı tahmin edilen şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı da yol güzergahlarında araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhsangazi Devlet Hastanesi önünde özel harekat polisleriyle komando birliklerinin de önlem aldığı olayda ailenin yakınları gözyaşlarını tutamayarak sinir krizleri geçirdi. Yaşanan olay sonrası Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi Devlet Hastanesine giderek aile yakınlarına başsağlığında bulundu.
Olayın ardından yapılan incelemede ilk etapta M.Gideroglu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Gülşen Gideroğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Sekiz evlek tarla, bir geverlik su. Kardeş kanı dökmeye değer mi bu?. Sahip olsam da hu, olmasam da hu. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Biliormusunuz silah yasak olan ülkelerde,bu tür olaylar olmaz,ama bizim gibi ülkelerde olur,15 yaşindaki cocuğun bilem belinde silah,amerika australya,bakin bu tür olaylar ordada oluyo,bizde yeni yasaklandi ayni australyadaki gibi, ama bizde yasağida tanimazlar,bise şu var,kimin evinde daha silahi oldunu bilemezsin,cünkü eskiden kalan silahlari kim topladi ,zaten 100/90% ruhsatsizdi,türkiyede rahat bir 10-15 yil gecerse belki yeni nesil bu pisliklere karişmazlar ve silahdan uzak dururlar,biz insaniz bunalim her türlü şey olabilir, biz zaten sinirli bir milletiz, sinirimizede hakim olamiyoz, her kücük bişeyde al sana silah??Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BeyinsizlerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınBÖYLE HABERLERİ OKUDUĞUMDA BUNLAR NASIL MÜSLÜMAN DİYORUM. TABİ EĞER MÜSLÜMAN İSELER. KUR ''ANI BAŞTAN SONA ANLAMIYLA OKUSALAR EĞER KESİNLİKLE BU ÖFKE PATLAMASI OLMAZ. HEM MÜSLÜMANIM DİYECEKSİN HEM KUR''ANIN TAM TERSİ YAŞAYACAKSIN. . SONUÇ MU???ORTADA. ORTALIK MÜSLÜNIM DEYİP AMA MÜSLÜMAN CAHİLLERLE DOLAŞANLARLA DOLU. YAZIKLAR OLSUN. EY MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN KARDEŞLERİM. KİTABIN KUR''ANI OKU VE ONUN YAZDIKLARINA KULAK VER. O ZAMAN HERŞEY SÜT LİMAN OLACAKTIR. EMİN OLUNCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sorsak herkes müslümanım der ama can almanın islamdaki yerini ve ahiretteki cezasını umursamadan öldürürler ve cenaze namazları kılınır. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır